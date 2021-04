Sørloth herjet. Faren reagerer på vraking: – Uforståelig

Alexander Sørloth scoret to for Leipzig lørdag. Men i storkampene får han sjelden tillit. Det får pappa Gøran Sørloth til å reagere.

Alexander Sørloth scoret to for Leipzig lørdag. Foto: Carmen Jaspersen, AP

WERDER BREMEN-RB LEIPZIG 1–4

Én råsterk heading i hjørnet. Så et bredside-skudd fra kort hold. På ni minutter.

Og vipps, så hadde Alexander Sørloth gått fra tre til fem Bundesliga-mål denne sesongen.

I bortekampen mot Werder Bremen lørdag stemte det meste for trønderen.

– Det gleder et pappa- og mamma-hjerte, sier pappa og tidligere landslagsspiss Gøran Sørloth på telefon fra Trondheim.

Reagerer på vraking

Lørdag startet Alexander Sørloth på topp for RB Leipzig, med Christopher Nkunku og Dani Olmo bak seg. Trioen lekte seg tidvis med Werder Bremen.

– Sørloth har hatt bra kamper der han har vært uheldig som ikke scoret. Nå var han på rett sted. Han ser ut som en spiller med stor selvtillit, sier Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer tysk fotball for Eurosport.

Selv om Sørloth har funnet formen, er han langt fra selvskreven i Leipzig-laget. I toppkampen mot Bayern München forrige helg kom Sørloth først inn etter 73 minutter. Han startet også på benken i begge Champions League-kampene mot Liverpool.

Det får pappa Sørloth til å stusse.

– Jeg synes det er rart at han ikke blir brukt oftere i de avgjørende kampene, han er bygget for de avgjørende kampene. Det er uforståelig at han ikke ble brukt mer mot Liverpool, Frankfurt og Bayern München, sier Gøran Sørloth.

Gøran Sørloth visste også hvor målet står. Her er han i landslagsdagene Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Forundret

I storkampene har Leipzig-trener Julian Nagelsmann ofte valgt en formasjon uten en typisk spiss.

– Når jeg tenker på helheten, blir jeg litt forundret. Som tidligere spiss må jeg få lov til å si det, sier Sørloth

Eivind Bisgaard Sundet tror ikke Sørloth blir en klart førstevalg med det første.

– Leipzig rullerer bare veldig mye. Det kommer an på kampbildet hvem Nagelsmann bruker. Jeg tror nesten vi aldri kommer til å se at han blir et klart førstevalg, som Haaland. Dette er en annen klubb, en annen trener og et annet opplegg, sier Bisgaard Sundet og legger til:

– Vi må ikke legge for mye vekt på førstevalg. Det handler om mye spilletid eller lite spilletid.

– Veldig glad i Dani Olmo

Begge Sørloths mål lørdag kom etter spill på Leipzigs høyreside. Headingen kom etter et perfekt innlegg fra Christopher Nkunku. Sørloth og Dani Olmo fant hverandre også ofte.

– Han sier han allerede har skaffet seg gode relasjoner med Nkunku og Olmo. Han er veldig glad i Olmo. Det vises jo. De ser etter hverandre, sier Gøran Sørloth.

Alexander Sørloth (til venstre) liker godt å spille med Dani Olmo (til høyre), ifølge pappa Gøran Sørloth. Foto: Carmen Jaspersen, AP

Leipzig overbeviste virkelig i lørdagens kamp. De tok innpå ligaleder Bayern München, som kun klarte 1–1 mot Union Berlin.

Dermed er Leipzig fem poeng bak Bayern München med seks kamper igjen av sesongen. Annenplassen virker uansett trygg for Leipzig, som endte på tredjeplass i både 2019 og 2020.