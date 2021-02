Christiansen har sagt ja - gjør comeback som styreleder i Viking

– Jeg gjør det av kraft og kjærlighet til Viking, sier Christiansen.

Stig H . Christiansen var styreleder i Viking fra 2017–2020. Nå har han takket ja til å returnere til vervet når generalforsamlingen avholdes i mars. Foto: Anders Minge

SR-BANK ARENA: Etter at Thor Steinar Sandvik trakk seg som styreleder i Viking Fotball AS i kjølvannet av uroen rundt Bjarne Berntsen-saken i desember, har driftsselskapet vært på jakt etter en ny leder. Nestleder Jan Henrik Jelsa har fungert i rollen de siste månedene.

Aftenbladet har tidligere skrevet at både aksjonærer og ledelsen i klubben ønsket et comeback fra Stig H. Christiansen. Nå bekrefter Hinna-karen overfor Aftenbladet at han har takket ja til å stille som kandidat under generalforsamlingen neste måned.