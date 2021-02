Fryktet stort frafall – nå har fotballen fått svaret

I fjor var det 225 lag påmeldt til seriespill i Nordmøre og Romsdal. Tallet i år er nøyaktig det samme. Konsekvensene av pandemien har ikke blitt som fotballkretsen fryktet.

Daglig leder Are Lervik og serie- og kamputvikler Anita Ukkelberg i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Foto: BJØRN BRUNVOLL

I nesten et år har den organiserte idretten vært preget av strenge restriksjoner, mye usikkerhet og store forskjeller. Ledere har lenge flagget sin bekymring for trøtthet og potensielle ringvirkninger. Men hvor store vil konsekvensene egentlig være når vi kan nærme oss en vanligere hverdag?

Leder i fotballkretsen, Are Lervik, forteller at påmeldingsfristen for fotballen til kommende sesong gikk ut før helga. Selv om det kan komme endringer, er antall fotballag som er påmeldt i 2021 nøyaktig det samme som i 2020. Det gleder naturlig nok kretsen.