Molde-talent tatt ut på landslaget

Signe Gaupset er tatt ut til J15-landslagets samling senere i måneden.

Nå nettopp

Molde-spilleren, med en fortid i Rival, blir sett på som et kjempetalent av alle som følger damefotball både regionalt og nasjonalt. Hun har raskt blitt en av Moldes store profiler etter overgangen fra rødtrøyene etter fjorårssesongen. Hittil har hun spilt seks offisielle kamper for MFK i den konstruerte G16-ligaen for å holde spillerne i gang.

Dette er ikke første gangen Gaupset er tatt ut på J15-landslaget. Hun ble også plukket ut til forrige samling av landslagstrener Lena Tyriberget.