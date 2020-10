Reddet poeng på overtid – og håpet om seriegull

En kanonkule av et skudd fra innbytter Sara Fornes sikret uavgjort mot Vålerenga og spenning i Toppserien for Rosenborg.

10 minutter siden

Vålerenga - Rosenborg 1–1

Et gulljagende RBK var nær å gå på årets aller første tap i Toppserien borte mot gullrival VIF søndag ettermiddag. Tre minutter på overtid dukket derimot Sara Fornes opp og sikret at håpet om å hente hjem seriegull i deres første sesong under Rosenborg-navnet fortsatt lever.