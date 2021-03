Skeptisk til Molde-talentets klubbskifte: - Overraskende

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er usikker på om Tobias Christensen vil få mer spilletid i Vålerenga enn i Molde.

Tobias Christensen lyktes ikke i Molde. Nå skal han prøve å spille seg inn på Vålerengas midtbane. Foto: Bjørn Brunvoll

20-åringen ble solgt i begynnelsen av mars etter halvannet år med lite spilletid i MFK. Overgangen er tema i kanalens «Indre Bane».

– Vi har diskutert hva slags rolle man ser for seg ham i. Han er jo en spiller som lenge var sett på som typisk tier-spiller. Så vet vi at en sånn rolle har de i utgangpunktet ikke i Vålerenga, og vi vet at Molde begynte å tenke på ham som et alternativ dypere i banen. Kanskje det er der Fagermo ser han for seg, eller kanskje han skal være indreløper. Det bli spennende, mener kommentator Asbjørn Myhre.