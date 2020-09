Glimt selger Hauge for 55 millioner: Samme dag måtte TIL grave dypt for å hente Erlend (29) for 200.000

Kristian Høydal hadde egentlig snørt pengesekken godt igjen etter at Runar Espejord ble hentet på lån fra Heerenveen for en uke siden.

Men så ble plutselig Erlend Sivertsen (29) tirsdag hentet på lån fra Kristiansund. Venstrebacken skal spille for TIL ut 2020-sesongen.

– Det er som jeg har sagt til dere hele veien. Jeg var helt sikker på at vi var ferdige, men jeg sa også at det er alltid slik at man vet aldri i fotball, sier TILs daglige leder Kristian Høydal til iTromsø.