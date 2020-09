Breddefotballen avlyses: Sola tilbyr spillere til Bryne og EIK

Det blir ingen 2020-sesong for breddefotballen. Sola er glad for at det endelig er tatt en avgjørelse – og tilbyr spillere til rivalene i divisjonen over.

– Annenhver uke har vi gitt spillerne våre håp om at det blir seriefotball. Håpet har blitt knust hver gang. Det var på tide at det kom en avklaring. Nå kan vi tenke på neste sesong, sier Sola-trener Øystein Elvestad til Aftenbladet.

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB da det fredag ble klart at det ikke blir noen sesong for breddefotballen.