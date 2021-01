AaFK-trenere har skrevet nye kontrakter

Fire trenere er klare for arbeidsoppgaver knytte til klubbens akademi i 2021.

Utviklingsleder Sindre Eid er godt fornøyd med å ha flere trenere på plass til 2021-sesongen. Odd-Sølve Grannes

Nå nettopp

AaFK melder på sin nettside at flere trenere i klubbens akademi er på plass med nye avtaler til 2021-sesongen.

Sindre Ryssevik har signert en avtale som gjør han til keepertrener i akademiet. Tom-Gøran Jønsson har ansvaret for G13, som er bylaget som AaFK drifter. Her skal også Per Gidlund være trener for laget.