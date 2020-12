Nå må klubben ta grep om sin egen framtid

Kommentar: Et av Starts problemer er at ingen har totalansvaret for det som skjer i klubben.

Eirik Schulze (t.v.) og Joackim Jørgensen fortviler etter at nedrykket er et faktum. Jacob J. Buchard

23. des. 2020 11:48 Sist oppdatert 39 minutter siden

Start sjuende nedrykk på 2000-tallet er et faktum etter en nitrist forestilling i Oslo tirsdag kveld. Start rykket ned på målforskjell, og det kommer til å få store konsekvenser for lagets sportslige satsing inn mot 2021.

Det er ikke bare laget som må bygges om. Det er på tide at Start som klubb ser på hvordan denne klubben driftes og fungerer. Idrettsklubben Start må ta grep om sin egen framtid, og det bør skje nå.