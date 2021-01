Gudmund (29) fikk henvendelser fra utlandet – men spiller gjerne for TIL denne sesongen

Gudmund Broks Kongshavn er flyttet hjem til Tromsø etter oppholdet i Aalesund.

PÅ TRENINGSSTUDIO: Gudmund Broks Kongshavn håper å signere for en ny klubb så fort som mulig. Ronald Johansen

TIL og keeperen fra Bergen hadde en dialog før sesongen 2020 var ferdig, og i romjulen ble det klart at reservekeeper Erlend Jacobsen skal på utlån til færøyske B68. Dermed er TIL på keeperjakt foran comebacket i Eliteserien. Og den keeperen kan bli Kongshavn – som nå er tilbake i Tromsø sammen med familien i deres bolig på Kvaløya.

– Prosessen tar vi internt. Det er klart at frem til jeg eventuelt signerer for TIL, så er det en åpning for å jobbe andre steder. Jeg er avhengig av inntekt, siden man har huslån, billån, unger og hele pakken. Jobb må man ha, og jeg har ikke lagt skjul på at det ville vært en fin løsning for meg og oss at jeg spiller i TIL, sier Kongshavn til iTromsø.