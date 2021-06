Effektive Belgia sendte Portugal og Ronaldo ut av EM

(Belgia – Portugal 1–0) Thorgan Hazard (28) ble matchvinner for Belgia i åttedelsfinalen mot regjerende europamester Portugal og Cristiano Ronaldo (36). Nå venter Italia i kvartfinalen.

27. juni 2021 22:56 Sist oppdatert nå nettopp

Effektive Belgia holdt unna og møter altså Italia i kvartfinalen i München førstkommende fredag.

Avgjørelsen kom tre minutter før pause. Da fikk Borussia Dortmund-spiller Thorgan Hazard ballen utenfor 16-meteren uten at portugiserne var hissige nok i presset.

Lillebror Hazard klinket til, og ballen fikk en perfekt skru bort fra Rui Patrício. Portugal-keeperen kastet seg mot venstre, men nådde akkurat ikke ballen som boret seg inn i nettmaskene. Skuddet var ikke bedre plassert enn at Patricio burde fått fingrene på det.

Ettersom det også ble kampens eneste mål gnager det nok ekstra rutinerte Patrício som fortvilte mens storebror og Belgia-kaptein Eden gratulerte den to år yngre Thorgan.

Scoringen var for øvrig Belgias eneste avslutning på målet i løpet av kampen.

OVER OG UT: Cristiano Ronaldo (t.h.) fortviler mens belgierne feiret kvartfinaleplassen. Foto: LLUIS GENE, AFP

Portugal slet også lenge med å komme til sjanser på Estadio de La Cartuja i Sevilla, men skapte likevel nok til å ha fortjent en utligning.

I det 82. minutt var midtstopper Ruben Diaz nær med en knallhard heading etter en corner fra Bruno Fernandes. Thibaut Courtois fikk avslutningen rett på seg, og reddet. Bare minuttet senere dundrer Raphaël Guerreiro ballen i stolpen.

Det ville seg ikke for Portugal. Heller ikke da innbytter João Félix avsluttet utenfor på overtid. Der og da røk siste mulighet for portugiserne til å sikre ekstraomganger.

Tidlig i omgangen brant Diogo Jota en god mulighet etter forarbeid av Ronaldo. Jota hadde også en stor sjanse etter bare fem minutter av kampen, men blåste ballen utenfor fra fin posisjon inne i feltet.

– Jeg hadde ikke så veldig mye å gjøre i de tre foregående kampene, men jeg visste at det ville bli noe annet mot Portugal. Jeg er stolt av lagkameratene mine. De forsvarte veldig bra. Italia vil også bli vanskelig, men vi viste i dag at vi er klare for det, sa Courtois etter kampen.

De Bruyne skadet

Et stort spørsmål nå er om Kevin De Bruyne kan spille den. Midtbanedirigenten måtte ut med skade tidlig i 2. omgang, og så dramaet fra sidelinjen. Det var trolig en ankelsmell han fikk i første omgang som var årsaken til De Bruynes skade.

Det ble aldri den store duellen som var ventet mellom De Bruyne og Ronaldo. Heller ikke den portugisiske superstjernen klarte å levere fra øverste hylle noen få dager etter at han scoret sitt 109. landslagsmål i 2-2-kampen mot Frankrike.

Hadde han scoret mot Belgia ville han satt ny rekord i antall landslagsmål på herresiden, men enn så lenge må han dele den æren med Ali Daei. Den iranske spissen, som herjet på 90- og 2000-tallet ble også stående med 109.

36 år gamle Ronaldo virket frustrert allerede i første omgang mot Belgia, og det nærmeste han kom scoring var et frispark i 1. omgang som Courtois reddet uten store problemer.

Portugal vant EM-gull i Paris for fem år siden, men nå er altså Fernando Santos mannskap ute av turneringen.

PS! Belgia kom til kvartfinale i EM i 2016 også. Da røk laget ut mot Wales.