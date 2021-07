Branns nye spiller tok grep tidlig i tenårene. Da begynte en helt spesiell satsing.

Et møte mellom en 13-åring, foreldrene hans og en fotballtrener fra Sunnfjord ble starten på noe som nå har ført til Brann.

Felix Horn Myhre på sin første Brann-trening torsdag.

Brann Stadion: Brann-supporter Alexander Bendiksen fra Sunnfjord husker det godt. Fotballtreneren i Ullern på Oslo vest satt i rom med 13 år gamle Felix Horn Myhre og guttens foreldre.

Hadde tenåringen lyst? Ønsket han å bli god? Ville han gjøre jobben?

Potensialet var der, mente treneren, Myhre hadde talentet.

Og svaret ble tydelig.

– Vi ble i fellesskap enige om at Felix ville satse. Og da kjørte vi på, sier Bendiksen.

Ni år senere har Myhre hatt sin første dag på Brann-trening.

Bendiksen ble en slags personlig trener, innen fotballen, for Myhre den gangen for lenge siden.

Den nye Brann-spilleren beskriver forholdet til Bendiksen slik:

– Han både fulgte meg veldig tett og ga meg sjansen. Det var ekstra treninger med ball, mentale ting og fysiske øvelser. Det ga veldig god hjelp på veien.

Fotballtrener Alexander Bendiksen (fra v.) jobbet ekstremt tett med den nye Brann-spilleren Felix Horn Myhre da sistnevnte var midt i tenårene. Nå forteller de om veien til Brann. Bildet er fra treningsopphold i Ajax. Foto: Privat

Trente når som helst

– Jeg holdt på å si at vi hadde økter året rundt og døgnet rundt, sier Bendiksen.

Myhre var i konfirmasjonsalder da han fikk være med A-laget. Han satte seg konkrete mål: «De neste to månedene skal jeg forbedre touchen med venstrefoten», kunne det være.

Kosthold, søvn, tankesett – hverdagen fikk en klype profesjonalitet.

– Jeg jobbet med både kropp og hode. Satte meg mål, jobbet med det til jeg merket forbedring, gikk over til noe nytt, sier Myhre.

17 år gammel var Felix Horn Myhre blitt så god at Vålerenga hentet ham.

22 år gammel er han Brann-spiller. Torsdag på sin første trening, kampklar fra 1. august.

Det var egentlig et lett valg å gå til Brann, sier Myhre.

– Jeg ble kontaktet i Brann med et tilbud og var interessert, men da fikk jeg nei av Vålerenga, forteller han.

Etter hvert ble det klart at han ikke kom til å skrive ny kontrakt med Vålerenga. Veien lå åpen for et første klubbskifte i voksen alder.

– Hva kan han tilføre, Kåre Ingebrigtsen?

– Felix er en herremann som trener stort sett alle økter. Han kan spille i flere posisjoner. Og han kommer fra et miljø som er vant til å vinne fotballkamper, sier Brann-treneren om sin nye spiller.

Brann-sjef Kåre Ingebrigtsen kaller Felix Horn Myhre «en viktig signering». Men spilleren kan ikke benyttes i kamp før 1. august.

Europa rundt uten nerver

Bendiksen mener Brann har fått en spesiell type.

– Felix er helt uanfektet. Han dro rundt og trente med klubber i Europa, helt uten nerver. Ajax (Nederland), Mechelen (Belgia) og Freiburg (Tyskland). Det preget ham ikke, sier Bendiksen.

Viktigst av alt, har kanskje dette vært:

– Felix hadde vilje til å trene når som helst og ofre det meste ellers, sier Bendiksen.

Nå skal han konkurrere på Branns midtbane, etter år i Vålerenga der det å bli helt fast på laget viste seg vanskelig. Men den personlige statistikken er god.

Myhre har spilt mest mitbane, men også noe back i Vålerenga.

– Har han fått ut potensialet sitt?

– Nei. Det vil jeg ikke si. Jeg håper virkelig det kan blomstre nå, sier Bendiksen.

Det trenger Brann. Myhre signerte før sesongstart og har sett sin nye klubb gå fra tap til tap.

En supporter skrev til BT med følgende beskrivelse:

