Horneland gir fornyet tillit til ungguttene

SKAGERAK ARENA: Rosenborg kommer til Skien som et lag i flytsonen.

Foruten uavgjortoppgjøret i Sarpsborg, har Rosenborg imponert stort den siste tiden. Senest i midtuka, da de etter 3–1-seier hjemme på Lerkendal og 6–2 sammenlagt mot Maribor, tok seg videre til play off til Mesterligaen. Første kamp mot den kroatiske storheten Dinamo Zagreb er på onsdag.

Og det kan se ut til at RBK-trener Eirik Horneland har nettopp play off-kampen i tankene før oppgjøret i telemarksbyen. En av Rosenborgs store formspillere, Anders Ågnes Konradsen, er nemlig ikke med til Skien. Det er for øvrig heller ikke Yann-Erik de Lanlay.

Reginiussen hviles

Det åpner for Gjermund Åsen fra start på midtbanen. På vingen hviles Samuel Adegbenro, og inn kommer stortalentet Emil Konradsen Ceïde. 17-åringen herjet mot Tromsø forrige lørdag, og i sin andre kamp fra start i Eliteserien serverte han to av Rosenborgs fem scoringer.

Og i Telemark møter han ikke hjemmelagets vanligvis så solide høyreback, Espen Ruud. Han pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen i forrige ukes uavgjortkamp mot Kristiansund, og må dermed sone karantene. Det fokuserte ikke Ceïde på etter fredagens trening på Lerkendal.

– Jeg bryr meg egentlig ikke om hvem jeg møter. Uansett hvem jeg spiller mot, skal jeg bare gjøre det jeg gjør best, sa han.

På topp hviles en av Rosenborgs andre store formspillere, Alexander Søderlund. Etter den siste økta på Lerkendal før avreise til Skien, bekreftet Eirik Horneland at både «Søder» og midtstopperbauta Tore Reginiussen var klare til oppgjøret.

Men at Søderlund hviles, åpner igjen for Erik Botheim fra start. 19-åringen viste seg virkelig fram foran hjemmefansen på Lerkendal sist lørdag med hat trick. Men etter kampen var det ikke målene som fikk størst fokus, det var det to av feiringene som gjorde.

Også Reginiussen hviles. Det betyr at Gustav Valsvik går inn i midtforsvaret.

Fra klokken 17.50 kan du chatte med Adresseavisens reporter som er til stede på Skagerak Arena.

Solide på hjemmebane

Men det er ikke en enkel motstander trønderne møter lørdag kveld. Odd har vært solide hele sesongen, og ligger før oppgjøret fem poeng foran Rosenborg med tredjeplass på tabellen.

Og på topp har de Eliteseriens toppscorer i Torgeir Børven. Han har satt 13 baller i motstandernes nettmasker på 17 kamper i år. Og da lagene møttes i vår, scoret nettopp Børven på Lerkendal. Men det gjorde også Pål André Helland, og det ble dermed uavgjort.

Til nå har Odd spilt ni hjemmekamper på Skagerak Arena i årets sesong, og de har vunnet åtte av dem. Bare i én av kampene har de avgitt poeng: 5. juli spilte de 2–2 mot Molde.

Litt godt nytt for kveldens gjester kan derimot være at Odd har avgitt flere poeng de siste månedene enn på starten av sesongen. Forrige helg ble det 1–1 på bortebane mot Kristiansund. På de fem siste kampene har de spilt uavgjort to ganger, vunnet to ganger og tapt én gang.

Rosenborg har på den annen side vunnet fire av de fem siste kampene.

Disse starter for Rosenborg:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Trondsen, Gjermund Åsen – David Akintola, Erik Botheim, Emil Konradsen Ceïde.

Reserver: Arild Østbø, Tore Reginiussen, Djordje Denic, Pål André Helland, Alexander Søderlund, Marius Lundemo og Samuel Adegbenro.

Disse starter for Odd:

Sondre Rossbach – Fredrik Semb Berge, Fredrik Nordkvelle, Steffen Hagen, Birk Risa – Vebjørn Hoff, Joshua Kitolano, Markus Kaasa – Moussa Njie, Torgeir Børven, Elbasan Rashani.

Reserver: Egil Selvik, Filip Delaveris, Odin Bjørtuft, Bilal Njie, Tobias Lauritsen, Marius Larsen og André Sødlund.