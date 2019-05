Brennhet opprykkskamp i Tyskland endte med norsk jubel

Union Berlin – Stuttgart 0-0 (sammenlagt 2-2)

Den 21 år gamle lyngdølen Julian Ryerson spilte hele kampen da Union Berlin holdt unna i opprykks-kvalik, spilte 0–0 og rykket opp på bortemålsregelen mot Stuttgart mandag kveld.

Et brennhett Stadion Alten Försterei skapte et vanvittig trøkk for opprykkskampen, som endte med jubel for den tidligere Viking-spilleren.

Høyrebacken spilte ikke 2–2-kampen på bortebane, men kom inn da kaptein Christopher Trimmel fikk sitt tiende gule kort for sesongen og måtte sone den viktige kvalikkampen.

Enormt trykk

Ryerson imponerte derimot og hadde hjemmelagets siste klarering i de kaotiske sluttsekundene.

– Et sensasjonelt opprykk og for en kamp av Ryerson, slo Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet fast.

– En stor, stor kamp. Gratulerer til alle i Lyngdal, med en spiller i Bundesligaen, fortsatte kommentatoren og ba seerne nyte bildene.

Bildene av jubel, banestorming, fyrverkeri og et enormt trykk. Og nedrykk for Stuttgart.

Et Stuttgart-lag som måtte vinne.

Stuttgart måtte dermed score mål i den tyske hovedstaden og trodde de hadde tatt ledelsen allerede etter ni minutter, da Dennis Aogo styrte inn et frispark for gjestene.

Videodømming

Men - videodømmingen fant noe uregelmessig og annullerte scoringen.

Ellers skjedde det lite før pause, selv om også Steven Zuber var nær å gi Stuttgart ledelsen rett før sidebytte.

Først midtveis i andre omgang var hjemmelaget i nærheten av noe.

Suleiman Abdullahi fikk ballen rett innenfor 16-meteren og dunket ballen mot nærmeste hjørne. Bare stolpen sto i veien for ledelse på Stadion Alten Forsterei, som allerede hadde temperatur så det holdt.

To minutter senere var ballen i stolpen igjen, da samme Abdullahi kom inn bak Stuttgart-forsvaret. Alene med keeper traff Union-spilleren samme stolpe, men hele stadion ropte på straffe etter at Ozan Kabak taklet Abdullahi som bakerste mann.

Ikke straffe og rødt kort, meldte VAR. Stuttgarts opprykkshåp levde videre.

Likevel tok det tid før gjestene klarte å skape noe trykk. To minutt før slutt kjempet de seg derimot til dødball på dødball foran hjemmelagets mål, som var dramatisk kledd av bluss og brennende artikler, kastet av fans fra tribunen.

Ryerson og den bakre fireren sto derimot godt imot, holdt hodet kaldt og spilte seg fint ut selv om en liten feil kunne kostet laget, klubben, fansen og byen et opprykk til Bundesligaen.

Det gjorde det derimot ikke. Union Berlin jubler i kveld for opprykk.