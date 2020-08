Enda en TIL-spiller er blitt syk – her er laget mot Sandnes Ulf

Tre TIL-spillere er uaktuelle mot Sandnes Ulf grunnet sykdom.

To av dem var det allerede klart med i går: Kent-Are Antonsen og Mikael Norø Ingebrigtsen. De to sto over søndagens trening med forkjølelsessymptomer.