Iker Casillas legger opp

To EM-gull. Et VM-gull. Fem La Liga-titler, tre Champions League-seirer. Tirsdag annonserte Iker Casillas at han legger opp.

En av tidenes beste fotballkeepere skrev til sine ni millioner følgere på Twitter tirsdag formiddag at han er ferdig som profesjonell fotballspiller.

– Dagen i dag er både en av de viktigste og vanskeligste dagene i mitt liv. Det er tid for å si farvel, skriver han på Twitter.

Casillas fikk et hjerteinfarkt på en Porto-trening i mai 2019 og var ikke på banen sist sesong for den portugisiske storklubben. Likevel vant han to titler med klubben.

39-åringen er uansett mest kjent for sine 16 meget suksessrike år i Real Madrid fra 1999 til 2015. Med hovedstadsklubben ble det 725 kamper og fem La Liga-titler, tre Champions League-seirer og to supercupseirer, for å nevne noe, for den mangeårige Real Madrid-kapteinen.

Iker Casillas med VM-trofeet i 2010. Michael Kooren / X01210

Han er også den spilleren med flest Champions League-kamper gjennom tidene med 177. Den rekorden kan bli slettet av Cristiano Ronaldo, som har spilt 169.

For det spanske landslaget spilte han 167 kamper fra han debuterte i 2000 til han spilte sin siste kamp i 2016. Han var toneangivende da landet vant EM i både 2008 og 2012, samt VM i 2010. Også på landslaget var han i en årrekke kaptein.

