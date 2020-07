AaFK Fortuna henter spiller fra engelsk fotball

En tidligere AaFK Fortuna-spiller gjør comeback i klubben etter fem sesonger i andre klubber på høyere nivå.

Lise Janbu Eide er klar for spill i AaFK Fortuna. Spissen kommer fra Charlton på nivå to i det engelske ligasystemet. 28-åringen spilte for AaFK Fortuna i 1. divisjon i 2013 og 2014.