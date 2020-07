Ny skadesmell for RBK-profil

Samuel Adegbenro tråkket over på fredagens trening.

LERKENDAL: To dager før Haugesund-kampen måtte Samuel Adegbenro gå av feltet midt under treninga. Kantspilleren tråkket over under en spillsekvens.

– Han har skadet et leddbånd i venstre ankel.