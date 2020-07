Spansk storavis har Martin Ødegaard på «årets lag»

Med i prestisjefull kåring.

Martin Ødegaards prestasjoner i La Liga blir anerkjent av den spanske avisen Marca. Alvaro Barrientos / AP

21. juli 2020 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen slet på tampen av sesongen, men er likevel med på Marcas «Årets lag».

Nordmannen får en plass på laget sammen med stjerner som Lionel Messi, Sergio Ramos, Karim Benzema og Casemiro.

Martin Ødegaard fikk en svært god start på sesongen med fire mål og fem målgivende innen nyttår. Siden har han derimot slitt, og nordmannen måtte vente helt til 13. juli for å få sitt neste målpoeng i den spanske toppdivisjonen.

21-åringen får også en plass på lagene for «Årets gjennombrudd» og «Årets U21-lag».

Les også Treneren roser Ødegaard: – Han holder ut med smertene

Sikret Europa League

Real Sociedad kjempet lenge om topp fire og en plass i Champions League neste sesong.

Baskerne fikk derimot en voldsom formdupp da sesongen gjenoppstartet. Til slutt ble det en intens kamp om Europa League.

Selv om de endte med bare to seire på de siste 11 kampene, fikk de oppfylt Europa League-drømmen etter å ha kommet på sjetteplass i ligaen.

Les også Ødegaard kunne juble – brøt vond statistikk i sterk seier

Martin Ødegaard fikk en plass på «Årets lag» sammen med spillere som Sergio Ramos. Heiko Junge

– Håper han blir

Martin Ødegaard skal etter planen være på utlån i Real Sociedad i to sesonger, men etter høstens gode prestasjoner er det blitt spekulert i spansk presse om at Real Madrid ønsket å hente ham tilbake til 20/21-sesongen.

– Jeg tror han blir. Vi ønsker det, men det avhenger av både han selv og Real Madrid, sa Real Sociedad-president Jokin Aperribay i et intervju med Onda Cero mandag.

Presidenten sier videre at han tror Ødegaards fremtid vil bli avklart snart. I mellomtiden ønsker han at nordmannen skal leges for kneskaden som har plaget ham i det siste.

– Real Madrid har en viktig kamp mot Manchester City i Champions League, så de vil være fokusert på det. Det må vi respektere, så får vi finne et passende tidspunkt senere til å snakke med Real Madrid og Martin. Vi får håpe at han blir, sier Aperribay.