Det ble besluttet etter at Tromsø IL, Alfheim Arena AS, Norges Toppidrettsgymnas og Troms Idrettskrets hadde et møte tirsdag.

«Det er corona-tider og i den forbindelse er det nødvendig at vi som bedriver toppidrett tar noen viktige forholdsregler for alle brukere av Alfheim stadion.» skriver TIL.no.

På grunn av koronaviruset besluttet Rosenborg i går å stenge Brakka for eksterne. Og nå velger altså TIL et liknende tiltak.

I går skrev iTromsø om at TIL vurderte tiltak fortløpende, og nå har man altså kommet til denne løsningen:

«Grunnet risiko tilknyttet corona-smitte har vi inntil videre valgt å stenge arealene på arenabygget for samtlige aktører som IKKE ER ANSATT på Alfheim, Arenabygget eller i NTG-systemet.»

I tillegg stenges treningsrommet på Alfheim for alle andre enn A-laget og Olympiatoppens utøvere.

Intervjuer på telefon

Videre skriver TIL at journalister kan oppholde seg på tribunen under trening, men at intervjuer må tas pr. telefon.

– Dersom du har booket møte med noen på Alfheim, ta kontakt pr. telefon med vedkommende for nærmere avtale, skriver TIL på hjemmesiden.

TILs årsmøte onsdag kveld går som planlagt, opplyser daglig leder Kristian Høydal til iTromsø.

For ytterligere kommentarer henviser klubben til medisinsk ansvarlig, Jorid Degerstrøm. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Tomme tribuner

En rekke kamper internasjonalt har blitt utsatt de siste ukene, spesielt i Italia. Mandag kveld kom beskjeden om at all idrett er utsatt der fram til 3. april.

Alle kampene i La Liga (Spania) de to neste ukene blir uten publikum til stede.

Og flere av Champions League- og Europa League-oppgjørene denne uken og neste uke går for tomme tribuner, på grunn av frykten for corona-smitte.

I Norge er det innført hilseforbud før og etter kampene.

iTromsø oppdaterer saken.