Nederlenderen ble signert på den siste dagen det var mulig å signere kontraktsløse spillere, 10. september, og var da en kjapp tur innom Ålesund for å skrive under på kontrakten.

Samtidig betydde det at Lars Bohinen på et tidspunkt trolig måtte velge mellom Jernade Meade og van der Weg som den siste utlendingen i spillertroppen. Den kampen vant Meade, og dermed er ikke van der Weg spilleklar for 1. divisjon.