Kun Raufoss har slått AaFK etter 90 minutter i 2019. Nå skal Aalesund ta revansj.

Aalesund har hatt en tilnærmet perfekt sesong, sett bort fra tapet mot nettopp Raufoss og tapet for Viking i kvartfinalen etter straffesparkkonkurranse. Nå ønsker Lars Bohinen og resten av spillergruppa å vise hva de er gode for også mot Raufoss.

– Det kan godt hende at det blir vårt eneste tap i år. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for det, selv om det er ikke er noe vi snakker om, men det er nå en gang sånn at vi har spilt 25 seriekamper og tapt kun én. Det i seg selv er ekstremt sterkt. Det er litt ekstra motiverende at det er Raufoss nå, sier Bohinen til Sunnmørsposten, og legger til: