Hadde gitt opp fotballkarrieren - så kom telefonen fra MK

KRISTIANSAND: Atle Roar Håland er operativ leder for sport i Start, og en av de hovedansvarlige for at Start når målet om opprykk i 2019.

I Fotballradioen forteller han om en innbitt Start-gjeng som vil slå tilbake etter 0–4 mot HamKam søndag.

Han snakker også om sin egen fotballhistorie, som er annerledes enn de fleste andres. Den tidligere Start-kapteinen hadde egentlig gitt opp karrieren etter en skade som holdt ham borte fra toppnivå i flere år.

Han endte i stedet opp med en strålende karriere etter å ha debutert som Eliteseriespiller som 27-åring. Det hele startet med en telefon fra MK.

I episoden, som du kan høre nederst i saken, forteller også Jesper Mathisen om hva som skjedde da den daværende Start-kapteinen skjøt en ball i hodet på Tom Nordlie under en treningsøkt i 2005.