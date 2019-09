Ingve Bøe hyller to spillere etter Odd-kampen: «En nytelse å se gasellen»

Før kampen fortalte Morten Jensen oss «tidligere» ballspillere at planen var følgende: Viking skulle gå rett i strupen på Odd fra start. Gjestene stilte med et nykomponert forsvar og disse skulle rystes. Den klare innstillingen var at Viking skulle gå for sin første seier mot et topp 4-lag.

Jeg undret på dette de første ti minuttene, fordi ballsikre Odd var vanskelige å få has på. Så begynte planen å ta form. Aggressiviteten, samt viljen til å presse og stresse gjestene høyt på banen, ble tydeligere og tydeligere.