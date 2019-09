Berntsen overrasker – fem endringer på Vikings lag

OSLO: Viking-trener Bjarne Berntsen stokker om på kortene før kveldens bortekamp mot Vålerenga på Valle.

I nydelig høstvær, med tett oppunder 20 grader og strålende sol, trekker Berntsen flere overraskelser opp av hatten.

Zlatko Tripic er uaktuell grunnet karantene. Men også de to han startet sammen med på topp mot Odd, er ute av laget.

I tillegg kommer det en endring i forsvarsrekken, det samme på midten.

Det gir dette Viking-laget på Intility Arena:

Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Tord Salte, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Samúel Fridjónsson – Zymer Bytyqi, Benjamin Källman, Even Østensen.

Thorstvedt på benken

Fra sist kamp er Runar Hove, Johnny Furdal, Ylldren Ibrahimaj og Tommy Høiland ute i tillegg til kaptein Tripic.

Kristian Thorstvedt, som har hanglet litt inn mot kampen, starter på benken.

Med tre kamper på åtte dager er det tydelig at Berntsen har prioritert: Gitt tabellsituasjonen i serien, der Viking er trygge, er det viktigere for de mørkeblå å mønstre et uthvilt lag i Ålesund i torsdagens cupkamp enn å mobilisere alt og alle i Oslo søndag.

Derfor blir nok noen spillere hvilt til den kampen.

Det betyr at den finske spissen Benjamin Källman får en sjelden startsjanse. U21-landslagsspilleren uttalte til Aftenbladet før møtet med Odd at han håper det skal begynne å svinge snart.

Forsvarsspiller Rolf Daniel Vikstøl er ute med hjernerystelse og er naturligvis ikke med mot VIF.

Aftenbladet kan melde om strålende høstvær i hovedstaden. Solen skinner fra skyfri himmel og det er rundt 18 grader. Med andre ord flotte spilleforhold.