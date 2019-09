Bodø/Glimt-TIL 4–0

– Vi startet med et mål i sekken. Alt er som vanlig med andre ord. Når man ikke tror det kan gå dårligere, da kommer TIL rullende inn på stadion og overrasker. Gang på gang på gang. Ingenting stemmer, og vi treffer ikke på pasninger eller bevegelser, sier en oppgitt Runar Espejord i pressesonen på Aspmyra et lite kvarter etter kampslutt sent søndag kveld.