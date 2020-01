Sendte brev med knusende dom over toppleder. Til uka skal styret snakke ut med Fløya-spillerne.

De siste ukene har det vært kaotiske tider i «Fløyaland» med en rekke betente konflikter i klubben.

I starten av desember, dagen før serieoppsettet skulle offentliggjøres, trakk Fløya B-laget sitt fra 3.-divisjon etter en mislykket pengeinnsamling. Noen dager etterpå brakte iTromsø nyheten om at trenerduoen Stein-Berg Johansen og Roger Lange var ferdig som trenere for herrenes A-lag, kun få uker etter at laget rykket opp til 2.-divisjon. I samme sak ble det klart at Thorleif Braathen, trener for B-laget, ble A-lagets nye trener.