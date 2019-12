Manchester United – Everton 1–1

De 4000 kampene siden Tom Manley og Jackie Walsall var delaktig 0–1-tapet for Fulham 30. oktober 1937 er selvsagt rekord i Premier League.

Den nærmeste på listen var dagens motstander Everton, som har nesten 3000 kamper mindre på rad med en spiller fra eget akademi i troppen.

Det var SkySports som først kunne fortelle om den smått utrolige rekorden.

– Det er i vårt DNA å gi unge spillere en mulighet. De kan kun overraske og imponere deg når du gir dem sjansen. Det sier seg selv at vi har et flott akademi, sa Solskjær til kanalen før kampen.

Fakta: Solskjærs ubeseirede desember 1.12: Manchester United – Aston Villa (2–2) 4.12: Manchester United – Tottenham (2–1) 7.12: Manchester City – Manchester United (1–2) 12.12: Manchester United – AZ Alkmaar (4–0) 15.12: Manchester United – Everton (1–1)

Tre fra start

Fra start mot Everton valgte Solskjær også å gi sjansen til tre fra egen rekke: Jesse Lingard, Scott McTominay og Marcus Rashford har alle gått «Manchester United-skolen» gjennom det beryktede akademiet.

På benken satt også Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Andreas Pereira og Mason Greenwood som alle har vært en del av det samme akademiet.

Det ser med andre ord ikke ut som om rekken på 4000 strake kamper med spillere fra eget akademi i troppen vil stoppe med det første.

Eksperter kritisk til VAR-avgjørelse

Selve kampen startet også bra for Solskjærs mannskap. Allerede etter 15 sekunder var Jesse Lingard farlig frempå, men ballen havnet utenfor stengene.

Hjemmelaget styrte det meste de første 45 minuttene, men det var Everton som skulle ta ledelsen etter et hjørnespark.

Leighton Baines svingte ballen inn, og traff en uheldig Victor Lindelöf som satte ballen i eget nett.

Reprisene viste derimot at United-målvakt David de Gea ble hindret av Dominic Calvert-Lewin da han skulle forsøke å bokse ballen ut, og VAR kikket også på hendelsen. Avgjørelsen ble at målet fikk stå. Det fikk ekspertene i TV 2-studioet til å reagere kraftig.

PHIL NOBLE / REUTERS

– Det skal være tøft og fysisk, men dette et angrep på keeper. For meg er det helt uforståelig at det blir godkjent og at VAR opprettholder den avgjørelsen der. Klar dommerfeil. Jeg forstår ikke dette, sa Brede Hangeland.

– Som regel kan man si at målvaktene er vernet og at man ikke kan røre dem i det hele tatt. Men han blir truffet i ansiktet, og dette er det VAR skal være inne og fikse, mente Solveig Guldbrandsen.

Stjerneskuddet utlignet

I den andre omgangen stanget og stanget United-laget mot Everton-muren uten å få uttelling.

Da kastet Solskjær innpå ungt akademiblod. Mason Greenwood kom inn for Jesse Lingard etter 66 minutter.

Bare tolv minutter senere mottok 18-åringen ballen på 16 meter fra Daniel James. Og med sin venstre fot satte han inn utligningen.

Flere mål ble det ikke på Old Trafford. Utligningen gjør at Manchester United har spilt fem kamper i desember ubeseiret. Den gode formen har ført dem opp til en sjetteplass på tabellen, kun fire poeng bak den viktige fjerdeplassen som Chelsea i øyeblikket innehar.