AaFK har kjøpt midtbanespiller fra 1. divisjon

Simen Bolkan Nordli har lagt en imponerende 2019-sesong bak seg, der han scoret tolv mål og hadde fire målgivende pasninger. To av målene kom mot nettopp AaFK, men kommende sesong skal han score mål for AaFK. 20-åringen har i dag skrevet under en treårskontrakt med eliteserieklubben.

– Jeg fikk høre at AaFK hadde vist konkret interesse for meg i fjor sommer, og jeg vet de har fulgt meg over lang tid. Det var et enkelt valg å ta når klubben skal spille i eliteserien også, for det har vært en drøm for meg å spille der, sier Nordli til Sunnmørsposten.