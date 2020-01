STAVANGER: Etter å ha jaktet New Zealands landslagsspiller Joe Bell (20) i over et halvt år, har alle brikkene falt på plass.

Viking er nå enig med Bell om en treårskontrakt og har kommet til enighet med hans moderklubb Wellington om kompensasjon. Dermed gjenstår bare den medisinske testen før Joe Bell er Viking-spiller.