Bjørn Maars Johnsen har lenge vært klar på at han ønsker å bli i RBK, men har flere ganger blitt sitert på at slik blir det ikke. Senest etter kampen i går, ga den innleide spissen et intervju til FOX sports i Nederland hvor han sa at han var ferdig i Rosenborg.

I dag på hjemturen fra Eindhoven kan saken likevel ha tatt en litt annen retning.