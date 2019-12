Fredag morgen inviterte Viking til aksjonærmøte på SR-Bank Arena. Der fikk de frammøtte presentert tallene for inneværende år. Og en strålende fornøyd Eirik Henningsen, daglig leder i klubben, kunne der fortelle at Viking Fotball AS sitt driftsresultat viser 7 millioner i pluss.

Det er etter at alle lønninger, fakturaer, renter og avdrag er betalt.