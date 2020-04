Jonas (35) har fått mange nådeløse tilbakemeldinger om TIL: – Vi må bare legge oss flate

– Jeg tenker at å starte på null er et veldig utgangspunkt. Da har du en veldig god mulighet til å gjøre ting ordentlig. Gamletreneren min, Tom Nordlie, sa at hvis du skal slanke deg, må du se deg selv i speilet først og innrømme at du er feit. Dette bildet føler jeg passer litt for TIL også, sier Jonas Johansen til iTromsø.

«JJ» vokste opp som TIL-gutt og har flere sesonger bak seg som spiller på A-laget. Han var toneangivende da TIL forrige gang rykket opp fra 1.-divisjon, i 2014. Nå er han TIL B-trener og ansatt på Norges Toppidrettsgymnas på Alfheim.