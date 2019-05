– Det er selvfølgelig deilig. Det er nok litt lettere stemning her nå enn det var i forrige uke. Det er sånn fotball er. Alt handler om resultater, sier Tobias Christensen.

Han snakker med Fædrelandsvennen mens et par av lagkameratene møtes til et durabelig bordtennisoppgjør i bakgrunnen. Stemningen er lett og god dagen etter 4–0 over Strømmen.