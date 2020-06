Haraldseid ble matchvinner tre minutter før slutt i mandagens treningskamp mot Brann. Han pådro seg en kneskade under torsdagens trening på Aker stadion.

– Jeg kan bekrefte at han fikk seg en trøkk på trening i dag. Nå må vi ta bilder og få sett nærmere på dette. Før den tid er det ikke så mye mer å si om saken. Vårt medisinske apparat må sjekke skaden, og så regner jeg med at vi har et svar fredag, enten det er positivt eller negativt, sier Erling Moe til Rbnett.