Fransk domstol opphevet nedrykk

Det er gode nyheter for Amiens-spiller Haitam Aleesami og Toulouse-spiller Ruben Gabrielsen, som ellers måtte se frem mot en sesong på nest øverste nivå i fransk fotball.

De kan ikke slippe jubelen løs riktig ennå. Retten har instruert ligaen til sammen med fotballforbundet å se på seriestrukturen og muligheten for utvidelse til 22 lag og pålagt den å treffe en avgjørelse innen 30. juni. Begge klubber hilste kjennelsen velkommen.

Den franske ligaen (LFP) avgjorde allerede i april å runde av seriesesongen fordi myndighetenes virustiltak ikke ga håp om å kunne spille den ferdig. Det ble bestemt at Amiens og Toulouse skulle rykke ned, en avgjørelse som førte Amiens til å ta rettslige skritt.

Håper på rettferdighet

«Urettferdig og feil», sa Aleesami forrige måned til NTB om avgjørelsen. Med 10 serierunder igjen var laget bare fire poeng fra kvalifiseringsplass.

– Jeg trives i Frankrike og håper det blir tatt en rettferdig avgjørelse. Hvis ikke får jeg sette meg ned med klubben og se hva planene blir for fremtiden, sa han.

Også Toulouse, som var 10 poeng bak Amiens, gikk rettens vei. Det gjorde også Lyon-president Jean-Michel Aulas, som var misfornøyd med at hans klubb med 7.-plass gikk glipp av europacupspill. Han ville ha avgjørelsen om å avbryte sesongen kjent ugyldig.

Conseil d'État godkjente tirsdag avgjørelsen om å avbryte sesongen, men godtok ikke begrunnelsen for å flytte ned de to bunnlagene.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tviler på utvidelse

– Det er ingen alvorlig tvil om lovligheten av beslutningen om ikke å spille serien ferdig, heter det i kjennelsen, men samtidig fant dommerne feil ved begrunnelsen for å flytte ned Amiens og Toulouse.

Det ble blant annet vist til at Frankrikes fotballforbund har satt en grense på 20 lag i toppdivisjonen, men det var et vedtak med varighet bare til i sommer og kan derfor ikke gjøres gjeldende for neste sesong.

På tross av tirsdagens kjennelse stiller franske medier som L'Equipe seg tvilende til at LFP vil omgjøre sin beslutning og la 22 lag spille på øverste nivå når serien starter igjen.