Utlånt Liverpool-spiller til sykehus etter stygg hodesmell

Det var i Bundesliga-oppgjøret mot Augsburg at Mainz-spilleren gikk i bakken etter å ha skallet med en motspiller. Awoniyi mistet bevisstheten og ble behandlet på banen i flere minutter.

Etter å ha blitt påført nakkekrave og gitt tilførsel av surstoff ble den 22-årige fotballspilleren fraktet til sykehus.

Etter kampen opplyste Mainz at Awoniyi kun var bevisstløs en kort periode, og at han ble sendt til sykehus for observasjon.

– Han er bevisst og husker det som skjedde, sa Mainz-trener Achim Beierlorzer og bekreftet samtidig at Awoniyi har pådratt seg en kraftig hjernerystelse.

22-åringen ble hentet til Liverpool allerede i 2015, men har fortsatt til gode å spille en kamp for Anfield-klubben. De siste årene har han vært utlånt til en rekke klubber.

Augsburg vant søndagens kamp 1–0 og tok med det et langt skritt vekk fra nedrykksstriden i Bundesliga. Mainz har tre poeng til gode på lagene under streken.

Florian Niederlechner, som bommet på straffespark i forrige serierunde, ble matchvinner for Augsburg.

– I forrige uke var jeg en idiot, og nå er jeg helten, sa han etter kampslutt.

Kommende onsdag skal Mainz ut mot Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund.

Søndagens andre bundesligakamp mellom Schalke og Bayer Leverkusen endte 1–1.