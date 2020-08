Fem ting som taler for at Sevilla slår Ole Gunnar Solskjærs United

Manchester United så ikke ut som finalevinnere mot FC København i Europa League-kvartfinalen. Det finnes gode grunner til at spanske Sevilla kan vinne semifinalen søndag kveld.

Sevillas Lucas Ocampos blir omfavnet av lagkameratene etter at han like før slutt scoret det avgjørende målet i kvartfinalen mot Wolverhampton. Friedemann Vogel, Pool EPA

Ole Gunnar Solskjærs menn møter et aggressivt og sammensveiset gjeng som Julen Lopetegui nærmest har gjort et lite under med. Manageren tok over for et drøyt år siden og sørget for at laget kom på 4.-plass i den spanske ligaen og er klare for Champions League kommende sesong.

Men først vil de hente en annen pokal.

– Nå har vi kommet oss hit, er vi nødt til å vinne Europaligaen, sa Sevillas Suso (Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre) i et intervju tidligere i uken.

Nå er det mange eksperter som mener at de kan gjøre nettopp det. Slå Manchester United og vinne den store pokalen.

Her er noen av grunnene til at det kan skje:

Sevilla jubler etter å ha vunnet Europa League i 2016. Ingen klubber har vunnet denne cupen flere ganger enn den spanske klubben. De har erfaring med å løfte en slik pokal. Michael Dalder, Reuters

1. Sevilla er eksperter på Europa League

Sevilla er selveste Europaliga-ekspertene. Ingen lag har mer erfaring med å vinne denne konkurransen. De har vært i fem tidligere finaler, og laget fra Andalucia har aldri tapt.

Vi snakker heller ikke om gamle historiske bragder tilbake i svart-hvitt-TV-ens tidsalder. I perioden 2014–2016 vant Sevilla pokalen i denne turneringen tre ganger på rad. Nå skal det sies at Manchester United vant for tre år siden, og at de for en stor del har holdt seg til spill i Europaligaens storebror, Champions League. Men Europaligaen er blitt en del av Sevillas kultur og mytologi.

De vet hva det handler om, og de vet hvordan man vinner pokalen.

Ole Gunnar Solskjær hadde grunn til å bekymre seg for det han fikk se i kampen mot FC København i kvartfinalen. Det ble seier, men United virket slitne i store deler av kampen. WOLFGANG RATTAY, Reuters

2. United er et slitent lag

I kampen mot FC København fikk vi se et Manchester United-lag som virket trøtt. Spillerne orket ikke kjempe slik vi er vante til at britiske lag kjemper. De fikk sjelden til å sette høyt press, feilpasningene var for mange og de tillot en antatt dårligere motstander ha ballen i store deler av kampen.

Det engelske landslaget har ofte feilet i EM og VM. Spillerne har rett og slett vært for slitne etter en lang sesong hvor de har vært gjennom 50–60 kamper. Nå ble det et opphold på tre måneder, men mange eksperter mener at koronapausen ikke kan telle som en slags ferie. Spillerne fikk streng beskjed om å opprettholde treningsintensiteten. I tillegg kom hele usikkerheten rundt hva som skulle komme til å skje.

Lucas Ocampos blir en nøkkelspiller for Sevilla i kampen mot Manchester United. Kantspilleren har scoret 17 mål denne sesongen. INA FASSBENDER, Reuters

3. En målfarlig kantspiller

Lucas Ocampos scoret målet mot Wolverhampton, det som sendte Sevilla til semifinalen. Den 26 år gamle argentineren kom til Monaco fra River Plate som 18-åring. Han var regnet som et meget stort talent, men innfridde ikke helt.

Han havnet i Marseille og scoret 28 mål på 134 opptredener i serien. Oppholdet i Marseille var iblandet et par utlån til AC Milan og Genoa.

I fjor sommer ble han solgt til Sevilla og har nå slått ut i full blomst. Han er kantspiller og har scoret 17 ganger denne sesongen. Han kan fort bli et problem for Uniteds Aaron Wan-Bissaka.

Julen Lopetegui har fått mye av æren for Sevillas sterke sesong. Han kom til klubben i fjor og har satt sammen et sterkt lag som jobber hardt for hverandre. Friedemann Vogel, Pool EPA

4. Sevilla-sjefens CV

Mens Ole Gunnar Solskjær har noen seriemesterskap med Molde som sjef, er bakgrunnen til hans rival på Sevilla-benken noe annerledes. Julen Lopetegui har en CV som inneholder det spanske landslaget, Real Madrid og Porto.

Nå skal det nevnes at han karriere ble kort i Real Madrid, men den tidligere keeperen på Rayo Vallecano har bygd seg opp et anstendig managerrykte. Han har trent spanske aldersbestemte landslag i en årrekke og har røtter skikkelig plantet i spansk fotballtradisjon. Teknikk, høy fart, artisteri, men også hardt arbeid til krampene tar.

Han legger stor vekt også på defensiv organisering. I en analyse i den spanske sportsavisen Marca får han mye skryt for å ha bygd et lag som nettopp fungerer som et lag.

– Ingen på dette laget slutter å løpe fordi de vet at det vil gjøre det vanskeligere for ti andre lagkamerater, skal en spiller ha sagt. Marca kaller hans snuoperasjon med Sevilla for: «en komplett metamorfose».

Sevillas Nemanja Gudelj testet positivt for korona 29. juli. Nå er han friskmeldt og på plass i troppen. Klart til å kjemp for finaleplass. ERWIN SPEK / BILDBYRÅN

5. En serbisk koronapasient

Når det skal settes et forsvar, er det viktig å ha en krigere på midtbanen. Nemanja Gudelj har vært en slik spiller for Sevilla denne sesongen. Men han spilte ikke mot Wolverhampton. Han klarte å teste positivt på korona etter at spillerne fikk en uke fri i forkant av oppkjøringen til Europaligaens avslutning.

Nå er han friskmeldt og koronafri. 28-åringen som har både serbisk og nederlandsk statsborgerskap, kan fort bli en mann som får tillit fra start mot United, covid-19 til tross. Og da vil Uniteds midtbane møte en aggressiv og løpssterk spiller som kommer til å plage dem.

Men først altså: 90 minutter, eventuelt ekstraomganger, eventuelt straffespark.