Stjerneskuddet prøvde å toppe lagkameratens drømmescoring: – Jeg ble litt sjalu

Eric Kitolano (22) fikk et nydelig treff fra langt hold, men innrømmer at Kent-Are Antonsen scoret et finere mål enn ham.

Nå nettopp

TIL 2–1 Ull/Kisa

«Gutan» tok nok en trepoenger da de slo Ull/Kisa 2–1 på Alfheim søndag ettermiddag.