Molde-treneren med klar beskjed: – Det er ikke sånn vi ønsker å ha det

Bodø/Glimt ligger ti poeng foran Molde og har en kamp mindre spilt. MFK nærmer seg en krise i eliteserien etter fire strake tap på bortebane.

Nå nettopp

Viking – Molde 3-2

Molde var helt på høyde med Viking i lange perioder i Stavanger, men gjorde for mange feil over hele banen. Brente sjanser og svakt forsvarsspill førte til nok et bortetap, selv om MFK hadde 63 prosent ballbesittelse og 24 avslutninger.