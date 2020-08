Bryne herjet med serielederen – tok over tabelltoppen

Bryne FK banket Sotra 5–2, inntok tabelltoppen i 2. divisjon og kan bli stående hele veien tilbake til OBOS-ligaen. Særlig fordi laget har matchvinnere i begge ender av banen.

Joacim Holtan i duell med Magnus Bruun-Hanssen. Holtan scoret tre da Bryne vant 5–2. Jarle Aasland

Nå nettopp

Åpenbaringen fra Sørlandet, Joacim Holtan, stoppet ikke før han hadde laget hat trick. Han er en særdeles viktig grunn til at de røde og hvite omsider er en troverdig opprykkskandidat.

Like viktig er matchvinneren i den andre enden av banen, keeper Igor Spiridonov.

Forrige helge reddet han definitivt det ene poeng i bortekampen mot Arendal, men på hjemmebane står 31-åringen fra Litauen ofte ensom og ser på når Bryne presser, men han har den egenskapen at han er på tå hev hele tiden og gjør utsøkte redninger.

Spiridonov er her av én grunn

Spiridonov kom fra EIK. I sin tredje sesong kan han oppnå det han målsatte:

– Jeg er her for å spille Bryne opp i OBOS-ligaen, nå er vi på god vei, sier en smilende keeper til Aftenbladet på vei inn i garderoben.

Etter sju serierunder topper Bryne med 17 poeng, ett foran Sotra, to foran kommende helgs motstander på bortebane, Vard Haugesund. Målforholdet 20–8 er best i avdelingen.

Les også Bryne suser mot opprykk. EIK er hektet av.

Overraskelseslaget Sotra som kom fra 3. divisjon i fjor, var frampå to, tre ganger før Bryne fikk sin scoring. Laget i helblått tok også ledelsen. Da var Spiridonov sjanseløs etter at skuddet fra Lars Oskar Kilen forandre bane etter touch på vei mot mål.

Før det hadde han gjort et såkalt tigersprang for å avverge scoring.

Etter pause løsnet det for laget offensivt, Holtan scoret to til, Robert Undheim laget to mål han også. Til slutt en problemfri ettermiddag og solid seier.

14–4 favør Bryne i målsjanser, 13 mot 3 hjørnespark. I sum sier det alt om dominansen.

Derfor er Bryne til å stole på

Igor Spiridonov mener det er ulike årsaker til at årets Bryne-utgave er bedre enn de tidligere årene.

– Jan Halvor (Halvorsen) er inne i sitt andre år som trener og har fått inn mange av ideene sine, dessuten har vi fått en mix av unge og eldre spillere, vi har fått inn typer som er motiverte og sultne, forklarer litaueren.

Keeper Igor Spiridonov er en viktig årsak til at Bryne omsider er en seriøs opprykkskandidat. Jarle Aasland

Les også Bryne tok viktig bortepoeng – misbrukte kjempesjanse fem minutter på overtid

– Tidligere år har vi alltid manglet litt på å bli et godt og stabilt lag. Nå er vi en mer komplett spillergruppe, tilføyer han.

– Med matchvinner i begge ender?

– Ja, jo, vi har Holtan og Dabove. Og nå scorer også Robert (Undheim), smiler han.

– I begge ender?

– Jeg gjør jobben, og som sagt, jeg vil spille Obosliga med Bryne, smiler Igor Spiridonov.

Halvorsen: Nå gleder vi oss til Vard-kampen

Trener Jan Halvor Halvorsen er raus når han omtaler keeperen.

– Igor er proff i alt han gjør, han hater å tape, også på trening, sier Halvorsen som koste seg underveis mot Sotra, sier han aldri var redd for at laget ikke skulle få uttelling på alle målsjansene.

– Vi kunne scoret ti ganger, men fem er ikke så verst. Vi er det eneste laget som ikke har tapt, og vi scorer mye. Nå bare gleder vi oss til kampen mot Vard i Haugesund, avrunder den rutinerte treneren.

Kampfakta

Bryne - Sotra 5–2 (1–1)

2. divisjon, fotball, menn

Bryne stadion, 200 tilskuere.

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK

Mål: 0–1 Lars Oskar Kroos Kilen (15.), 1–1 Joacim Holtan (17.), 2–1 Holtan (62.), 3–1 Robert Undheim (78.), 4–1 Undheim (81.), 5–1 Holtan (85.), 5–2 Magnus Bruun-Hanssen (90 +).

Gult kort: Joshua Robson, Andreas Dybevik, Joacim Holtan, Bryne, Magnus Nybakken Bruun-Hanssen, Henrik Nyland, Sotra.

Bryne (4–3–3): Igor Spiridonov - Joshua Robson, Kristoffer Hay, Rogvi Baldvinsson (Marius Andersen fra 61.), Pål Aamodt - Andreas Dybevik (Vegard Aasen fra 84.), Henning Romslo, Bjarne Langeland (Luc Jeggo fra 75.)- Robert Undheim, Joacim Holtan, Thierry Dabove (Daniel Karlsbakk fra 84.).

Sotra (4–4–2): Morten Grasmo - Håvard Foldnes, Mathias Madsen, Daniel Tørum, Magnus Bruun-Hanssen - Henrik Nyland, Sander Amble Haugen, Per-Kristian Tang Pedersen, Lars Oskar Kilen - Joachim Edvardsen, Fredric Falck.