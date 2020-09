Ny Klepp-smell mot tabelljumboen

For andre gang denne sesongen tapte Klepp mot Røa. Denne gangen etter en skuffende prestasjon på bortebane.

5. sep. 2020 16:58 Sist oppdatert 8 minutter siden

Røa - Klepp 1–0 (1–0)

Etter et nytt tap mot tabelljumboen, er sesongens sjette nederlag et faktum for Klepp, som to ganger har tapt mot Røa denne sesongen, som før dagens kamp lå sist i Toppserien med kun én seier. Den kom også mot Klepp.