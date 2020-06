Eliteserien direkte: Sarpsborg 08 kan slå tilbake mot Mjøndalen

Sarpsborg kommer til en halvsjanse. Halvorsen header over.

Sarpsborg kommer til en halvsjanse. Halvorsen header over.

Olsen Solberg kommer alene med keeper - men Mitov Nilsson redder! Stor sjanse for hjemmelaget allerede etter to minutter.

Olsen Solberg kommer alene med keeper - men Mitov Nilsson redder! Stor sjanse for hjemmelaget allerede etter to minutter.

Antibacen spruter, 3050 synger, Eliteserie-hymnen går, og de to lagene er på vei ut på det glatte og våte kunstgresset. Vi er klare for 2. serierunde i Eliteserien!

Antibacen spruter, 3050 synger, Eliteserie-hymnen går, og de to lagene er på vei ut på det glatte og våte kunstgresset. Vi er klare for 2. serierunde i Eliteserien!

DEL