– Det har startet bra, det må vi si, sier daglig leder Christopher MacConnacher.

Starts nyeste tiltak for å få hentet inn veltrengte penger til klubbkassa har de kalt «Folkeveggen». Ideen er enkel: For 500 kroner kjøper du en stein med navnet ditt, som et synlig bevis på at du har bidratt til klubben.