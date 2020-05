Molde - Sogndal 1–2

MOLDE: Det var over tolv uker siden Molde siste hadde spilt en fotballkamp, og enda lenger siden sist gang MFK tapte en fotballkamp hjemme på Aker stadion. At det var lenge siden forrige kamp var tidvis synlig, ettersom det lugget litt for vertene i treningskampen mot Sogndal søndag ettermiddag.