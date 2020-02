Denne sangen ga Berge gåsehud: – Jeg har aldri følt meg så bra

Den norske midtbanemannen snakker ut om opplevelsen i kampprogrammet til søndagens hjemmemøte med Bournemouth.

Sheffield United har lagt ut en smakebit fra intervjuet på sitt nettsted. Der blir selvsagt den allerede svært så populære sangen om Berge et tema.

Da Berge forlot gresset etter kampen mot Crystal Palace, runget strofene om nordmannen fra bortesupporterne. Det viser seg også at han ble hyllet av kaptein Billy Sharp og de andre lagkameratene.

– Jeg gikk mot garderoben, og manageren ga meg en klem. Så sto alle guttene oppreist, musikken kom på og sangen ble sunget. Det var et stort øyeblikk for meg, sier Berge.

Minneverdig

Han fortsetter:

– Jeg har aldri følt meg så bra, for å være ærlig. Det startet med at kapteinen sang den til meg i garderoben. To minutter tidligere var jeg på banen, og alle supporterne sang. Det fikk meg til å føle meg så spesiell. Det er et øyeblikk jeg vil huske for alltid. Jeg får fortsatt gåsehud av å tenke på det.

For ordens skyld: sangen om Berge, Sheffield Uniteds dyreste kjøp noensinne, går slik:

«He’s Norwegian,

he plays for the Blades with John Egan.

We’re playing in Europe next season.

It’s Sander Berge,

he’s Norwegian.

Norwood and Fleck are the reason,

we’re playing in Europe next season.

With Sander Berge.»

Låten kommer han garantert til å høre igjen søndag ettermiddag. Da får Berge hjemmedebuten for sin nye klubb.

Fjørtoft-feiring?

I intervjuet i kampprogrammet forteller Berge også om sitt forhold til nordmennene som spilte for Sheffield United på 1990-tallet; Jostein Flo, Roger Nilsen og Jan Åge Fjørtoft.

– Jeg har hørt at de gjorde store ting her, og de representerte Norge på en bra måte. Forhåpentlig følger jeg i deres fotspor og oppnår enda større ting, sier han.

Berge var ikke født da noen av de tre nevnte nordmennene spilte for «Blades», men han avviser ikke at han vil kopiere Fjørtofts velkjente målfeiring fra sent 90-tall.

– Billy (Sharp) fortalte meg at når Jan Åge scoret, så gjorde han «fly-feiringen» (med armene utstrakt), og han sa at jeg måtte gjøre det samme om jeg scoret på Selhurst Park. Vi får spare det til neste gang, smiler Berge.