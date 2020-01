Tidligere RBK- og Ranheim-spiller klar for lokal klubb

Kantspilleren hadde kontrakt med Ranheim ut fjorårssesongen, men som Adressa tidligere har meldt ble ikke avtalen forlenget.

Riksvold har nå signert for en ny klubb, og skal den kommende sesongen spille for Nardo i 2. divisjon.

– For oss i Nardo er det en anerkjennelse at Kim ønsker å spille for oss i 2020. Kim har hatt utfordringer de siste årene med tanke på skader, men optimismen er nå stor med tanke på årets sesong. En kvalitetssignering som vil løfte garderoben og gruppa, sier Nardo-trener Stig Kammen til klubbens Twitter-konto om nysigneringen.

Nardo endte på 11.-plass på nivå tre i fjor, seks poeng over nedrykksplass.

Grundstad, Kent / NTB scanpix

Syv år i Ranheim

Riksvold var skadet gjennom hele 2019-sesongen, og spilte sin siste kamp i Ranheim-trøya i 0–2-tapet i NM mot Strømsgodset i juni 2018.

26-åringen kom til Ranheim i 2012, men har vært på flere utlån til Byåsen under perioden i fjæra.

Totalt spilte Riksvold 93 kamper for Ranheims A-lag og noterte seg for elleve mål. Han fikk seks eliteseriekamper, og scoret sitt første og så langt eneste eliteseriemål i 3–1-seieren over Molde i 2018.

Riksvold står registrert med én obligatorisk kamp for Rosenborg, den kom i cupkampen mot Harstad i 2012. Han har spilt flere oppgjør for RBKs rekrutt- og juniorlag, og har også spilt for Verdal.