De norske talentene tapte naboduellen

SVERIGE U21 - NORGE U21 3–1

Norges U21-lag i fotball tapte 1–3 for Sverige i Helsingborg fredag. Både Birk Risa og Lars Olden Larsen scoret, Olden Larsen i riktig nett og Risa med selvmål.

Odd-spiller Birk Risa var maks uheldig da han satte inn 1–0 til svenskene etter drøye halvtimen. KFUM-spiller Lars Olden Larsen, som står med sju scoringer i 1.-divisjon denne sesongen, utlignet til 1-1 bare fem minutter senere.

Sunderland-spiller Benjamin Kimpioka sendte svenskene i føringen et kvarter ut i den andre omgangen, før Viktor Gyökeres punkterte oppgjøret sju minutter senere.

Dette var en treningskamp. Norge klarte ikke å kvalifisere seg til EM-sluttspillet etter at de ble nummer to i kvalikgruppen bak Tyskland. U21-landslaget slo Kosovo 5-0 i juni 2017, men Kristoffer Ajer, som hadde fått rødt kort i en G19-landskamp mot Spania i mars samme år, spilte. Problemet var at Ajer ikke var spilleberettiget, og det gjorde at Norge ble trukket tre poeng.

Da ble det ikke noe EM, som starter neste uke, på Norge.

Norges lag mot Sverige: Emil Gundelach Ødegaard – Fredrik André Bjørkan, Lars Ranger, Tord Salte, Martin Vinjor, Felix Myhre, Simen Nordli, Birk Risa, Lars Olden Larsen, Rafik Zekhnini, Dennis Tørset Johnsen.