25. mai 2019: Vålerenga hadde vunnet fire hjemmekamper på rad. Nå var det Lillestrøm som kom på besøk på Valle.

I Lodz i Polen satt noen av Norges største talenter og fulgte kampen.

Dagen i forveien var det den mer ukjente høyrebacken Christian Dahle Borchgrevink som hadde scoret Norges åpningsmål i U20-VM.

Oslo-gutten kom til Vålerenga da han var ni. Før 2019-sesongen hadde han et uttalt mål om å bli fast inventar i daværende Vålerenga-trener Ronny Deilas mannskap.

Men da Vålerenga hentet mexicaneren Efraín Juárez, ble Borchgrevink isteden sendt på lån til Notodden i 1. divisjon. Selv følte han seg klar for Eliteserien, men det viktigste var spilletid, fortalte han til Aftenposten underveis i U20-VM.

Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

«En grunn til at han spiller 1. divisjon»

På TV-skjermen i Polen fikk Borchgrevink se hans Vålerenga få bank og tape 0–3 for Lillestrøm.

Da en skuffet Deila fikk spørsmål om Vålerenga-talentet som hadde scoret i Polen dagen før, var langt unna en plass i hans lag, svarte han følgende:

– Det er vanskelig å svare på. Det er en grunn til at han spiller i 1. division og ikke her. Han har fortsatt et stykke å gå.

Fakta: Christian Dahle Borchgrevink Aktuell med: Er en av fire i Dag-Eilev Fagermos nye kaptein-team i Vålerenga. Født: 11. mai 1999 (21 år) Klubb: Vålerenga Posisjon: Høyreback Kamper/mål: 20/1 Tidligere klubber: HamKam (utlån) og Notodden (utlån)

En av Fagermos utvalgte

15. mai 2020: Nesten et år er gått siden kommentaren fra Ronny Deila.

Nå er det Dag-Eilev Fagermo som styrer VIF-skuta. Rett før treningen sist fredag ba han om en prat med 21-åringen.

– Det kom veldig brått på. Jeg tenkte at det kunne gå mange veier, sier Borchgrevink og ler.

– Men så sa han at han ville sette sammen et kaptein-team og spurte om jeg ville være med. Det var det veldig enkelt å takke ja til.

– Har du selv tenkt på at det er noe du var aktuell til?

– Jeg har vært med i spillerutvalget de siste månedene. Men det er forskjell på det og kaptein-teamet. Det hadde jeg ikke tenkt på. Jeg hadde ikke forutsett det, nei. Så ærlig må jeg være.

Stein J. Bjørge

Har lederegenskaper

I 2020 vil Borchgrevink dermed danne et firkløver sammen med de mer erfarne spillerne Jonatan Tollås Nation, Johan Lædre Bjørdal og Fredrik Oldrup Jensen. Hvem som er nummer én i rekken, er foreløpig ikke avklart.

– Sjansen for at det blir meg, er nok minimal, sier Borchgrevink, som tidligere har vært kaptein på en rekke av Vålerengas aldersbestemte lag.

Da Fagermo skulle sette sammen årets ledergruppe blant spillerne, var det viktig for ham å få inn en spiller som var lokal, og en som kunne representere ungdommen. I Borchgrevink kunne han krysse av i begge boksene.

Men først og fremst er det Borchgrevinks personlige egenskaper som har gitt ham en uventet plass i kapteinsteamet.

– Han har lederegenskaper i ung alder. Han har veldig bra treningskultur og en profesjonalitet som skal smitte over på de andre spillerne, beskriver Fagermo.

Stein J. Bjørge

Lagt bak seg et tungt år

For den lokale unggutten er tillitserklæringen fra den nye sjefen et bevis på at hardt arbeid lønner seg.

Bare drøyt en måned etter at Deila hadde sagt at høyrebacken hadde «et stykke å gå» for å få plass på laget hans, ble Borchgrevink uventet hentet tilbake til Vålerenga fra utlånet hos Notodden.

– Det var ikke mitt valg å bli hentet tilbake, men jeg hadde ikke så mye jeg skulle sagt, forteller han.

For selv om kommentarene fra den tidligere sjefen fort ble skværet opp i og forklart med at det ble sagt i affekt etter det tunge tapet mot Lillestrøm, skjønte Borchgrevink at det ville bli vanskelig å kjempe seg til en plass på laget.

Stein J. Bjørge

Spesielt etter hans «comeback» mot Bærum i cupen endte med cup-exit og et forsmedelig 3–5-tap.

De påfølgende månedene startet han de neste 10 av 11 kampene i Eliteserien på benken.

– Det var dritt. Det var en negativ spiral der jeg gikk inn i meg selv. Jeg måtte ta tak i min egen hverdag. Det var et tøft år sånn sett, sier han om å gå fra fast startplass i 1. divisjon til benketilværelse i Eliteserien.

Men etter å ha scoret mot Rosenborg som innbytter i den 20. serierunden, fikk han mer og mer tillit. Han startet i seks av de siste åtte serierundene.

– Da fikk jeg bevist en god del. Det gjelder å ta ansvar på egen hånd, sier han om måten han kjempet seg inn på laget.

I 2020 vil han i sin nye rolle måtte ta ansvar for flere en bare seg selv. Det er en rolle han trives han godt med.

– Målet på sikt er å bli kaptein for Vålerenga. Det har alltid vært en drøm. Dette er en start på å kunne bli det, avslutter han.